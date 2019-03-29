Тренер «Салавата Юлаева» считает, что победная шайба «Авангарда» была заброшена с нарушением правил
- © @khl
«Мы считаем, что на победном голе «Авангарда» была помеха голкиперу, мы сделали запрос, но судьи решили, что ничего не было. Сейчас будем дальше разбираться, посмотрим, что из этого всего получится», — приводит слова Цульгина РИА Новости.
И снова 69-й. #КубокГагаринаpic.twitter.com/pOTztUQoay— КХЛ (@khl) 29 марта 2019 г.
Автором победного гола «Аванграда» в овертайме стал Сергей Шумаков. После взятия ворот тренерский штаб уфимской команды запросил видеоповтор эпизода в связи с возможной блокировкой голкипера команды Юхи Метсолы со стороны Сергея Широкова однако арбитры не стали менять первоначальное решение.
Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ