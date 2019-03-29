Тренер «Салавата Юлаева» считает, что победная шайба «Авангарда» была заброшена с нарушением правил

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Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Николай Цульгин высказал мнение что победная шайба омского «Авангарда» в овертайме первого матча серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был заброшена с нарушением правил.
Тренер «Салавата Юлаева» считает, что победная шайба «Авангарда» была заброшена с нарушением правил
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«Мы считаем, что на победном голе «Авангарда» была помеха голкиперу, мы сделали запрос, но судьи решили, что ничего не было. Сейчас будем дальше разбираться, посмотрим, что из этого всего получится», — приводит слова Цульгина РИА Новости.

Автором победного гола «Аванграда» в овертайме стал Сергей Шумаков. После взятия ворот тренерский штаб уфимской команды запросил видеоповтор эпизода в связи с возможной блокировкой голкипера команды Юхи Метсолы со стороны Сергея Широкова однако арбитры не стали менять первоначальное решение.

Ранее сообщалось, что «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ

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