«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Аванграду» принесли шайбы Тейлора Бека, Вилле Покки, Виктора Стольберга и Сергея Шумакова, забившего в овертайме.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Захар Арзамасцев, Пётр Хохряков и Йоонас Кемппайнен.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдёт в Подмосковье 31 марта.

Ранее сообщалось, что КХЛ объяснила, почему не была засчитана шайба СКА в ворота ЦСКА.