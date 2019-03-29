«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в первом матче финала Восточной конференции КХЛ
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Аванграду» принесли шайбы Тейлора Бека, Вилле Покки, Виктора Стольберга и Сергея Шумакова, забившего в овертайме.

В составе «Салавата Юлаева» отличились Захар Арзамасцев, Пётр Хохряков и Йоонас Кемппайнен.

Счёт в серии стал 1:0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдёт в Подмосковье 31 марта.

Ранее сообщалось, что КХЛ объяснила, почему не была засчитана шайба СКА в ворота ЦСКА.

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