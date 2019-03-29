КХЛ объяснила, почему не была засчитана шайба СКА в ворота ЦСКА

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объяснила, почему не была засчитана шайба крайнего нападающего петербургского СКА Евгения Кетова в ворота московского ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции.

Как сообщает официальный сайт лиги, в момент, когда шайба забрасывалась в ворота, хоккеист атакующей команды частью своего тела находился в площади ворот и перекрывал обзор вратарю — следовательно, была блокировка вратаря.

Эпизод произошёл на 34-й минуте встречи. Бросок по воротам ЦСКА наносил Евгений Кетов, а его партнёр по команде Антон Белов в это время, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу ЦСКА.

Ранее в СКА объяснили, почему Дацюк пропустил первый матч финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА.