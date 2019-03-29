В СКА объяснили, почему Дацюк пропустил первый матч финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА

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Главный тренер санкт-петербургского СКА Илья Воробьёв рассказал, что нападающий команды Павел Дацюк пропустил первый матч финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА из-за проблем со здоровьем.
В СКА объяснили, почему Дацюк пропустил первый матч финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

«У Павла микротравма. Сейчас будем думать и решать, кто сыграет в следующей игре. Надо что-то менять», — цитирует специалиста ТАСС.

В текущем розыгрыше плей-офф КХЛ 40-летний Дацюк отыграл десять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что СКА на выезде уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.

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