В СКА объяснили, почему Дацюк пропустил первый матч финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА
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- globallookpress.com
«У Павла микротравма. Сейчас будем думать и решать, кто сыграет в следующей игре. Надо что-то менять», — цитирует специалиста ТАСС.
В текущем розыгрыше плей-офф КХЛ 40-летний Дацюк отыграл десять матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и шестью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что СКА на выезде уступил ЦСКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.