ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над подмосковными «Химками» в матче 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Подмосковье, завершилась со счётом 80:72 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 17 очков. Ещё 15 очков в активе Джордана Мики.

В составе ЦСКА лучшим стал Нандо де Коло, набравший 14 очков. Кайл Хайнс записал в свой актив 12 очков. а Кори Хиггинс — 11 баллов.

ЦСКА, уже обеспечивший себе выход в плей-офф, занимает второе место в турнирной таблице Евролиги (23-6). «Химки», утратившие шансы попадание в решающую стадию турнира, располагаются на 13-й строчке (9-20).

В заключительном туре регулярного чемпионата ЦСКА на домашней площадке сыграет с испанской «Басконией», а «Химки» на выезде встретятся с каталонской «Барселоной». Игры пройдут 4 и 5 апреля соответственно.

Ранее сообщалось, что турецкий «Фенербахче» досрочно выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги.