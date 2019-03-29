Турецкий «Фенербахче» досрочно выиграл регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги

В рамках 29-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги турецкий «Фенербахче» на выезде обыграл итальянский «Милан» со счётом 104:90.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Бобби Диксон, набравший 23 очка и отметившийся пятью результативными передачами.

Этот успех позволил баскетболистам «Фенербахче» досрочно выиграть регулярный чемпионат Евролиги. Одержав в общей сложности 24 победы в 29 поединках, подопечные Желько Обрадовича за тур до окончания турнира стали недосягаемы для своего единственного преследователя, российского ЦСКА, над которым турецкий клуб имеет преимущество по важнейшему дополнительному показателю — результатам личных встреч.

На данный момент «армейцы» с 22 победами при шести поражениях занимают вторую строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата Евролиги и гарантируют её себе в случае победы в российском дерби с «Химками», запланированном на ближайшую пятницу, 29 марта.

Ранее центровой ЦСКА Кайл Хайнс поделился ожиданиями от матча с «Химками» в Евролиге.