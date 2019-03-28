Баскетолист ЦСКА Хайнс прокомментировал предстоящий матч против «Химок» в рамках Евролиги

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Капитан московского ЦСКА Кайл Хайнс в беседе с газетой «Известия» дал комментарий относительно предстоящего матча против «Химок» в рамках 29-го тура регулярного сезона Евролиги.
Баскетолист ЦСКА Хайнс прокомментировал предстоящий матч против «Химок» в рамках Евролиги
  • РИА Новости

«Наши игры с «Химками» — всегда особенное событие для игроков и болельщиков. Это настоящее дерби, матч, на котором всегда бывает аншлаг. Понятно, что в таких условиях каждый баскетболист пытается показать свой максимум», — заявил Хайнс.

По его словам, в прошлом сезоне у ЦСКА было три тяжёлых матча в Мытищах. Как считает баскетболист, будет непросто и на этот раз.

Хайнс пояснил, что «Химки» — очень сбалансированная команда, способная менять ритм в ходе игры, быть эффективной с периметра.

«Тем не менее нам надо выигрывать. Мы продолжаем бороться за победу в регулярном сезоне, и победить в последних двух матчах — достаточно важно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород» потерпел поражение от бельгийского «Антверп Джайентс» в первом матче серии 1/4 финала баскетбольной Лиги чемпионов.

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