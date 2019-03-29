Азербайджанский тяжелоатлет лишён бронзы ОИ-2012 за допинг

Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов был лишён бронзовой медали Олимпиады 2012 года из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Азербайджанец выступал в весовой категории до 56 кг. Его медаль будет присуждена вьетнамцу Трану Ле Куоку Тоану, который на Играх в Лондоне стал четвёртым.

Отмечается, что виновными в использовании запрещённых препаратов также были признаны белорусская метательница молота Алёна Матошка и её соотечественник — бегун Анис Ананенко.

Ранее Зубков заявил, что не намерен возвращать МОК медали Игр-2014.