Азербайджанский тяжелоатлет лишён бронзы ОИ-2012 за допинг
- Reuters
Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).
Азербайджанец выступал в весовой категории до 56 кг. Его медаль будет присуждена вьетнамцу Трану Ле Куоку Тоану, который на Играх в Лондоне стал четвёртым.
Отмечается, что виновными в использовании запрещённых препаратов также были признаны белорусская метательница молота Алёна Матошка и её соотечественник — бегун Анис Ананенко.
Ранее Зубков заявил, что не намерен возвращать МОК медали Игр-2014.