Азербайджанский тяжелоатлет лишён бронзы ОИ-2012 за допинг

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Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов был лишён бронзовой медали Олимпиады 2012 года из-за нарушения антидопинговых правил.
Азербайджанский тяжелоатлет лишён бронзы ОИ-2012 за допинг
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

Азербайджанец выступал в весовой категории до 56 кг. Его медаль будет присуждена вьетнамцу Трану Ле Куоку Тоану, который на Играх в Лондоне стал четвёртым.

Отмечается, что виновными в использовании запрещённых препаратов также были признаны  белорусская метательница молота Алёна Матошка и её соотечественник — бегун Анис Ананенко.

Ранее Зубков заявил, что не намерен возвращать МОК медали Игр-2014.

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