Семак: «Зениту» будет тяжело без Кузяева в матче с «Оренбургом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья футболистов своей команды после возвращения из сборных в преддверии матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«Тяжело без Кузяева, которого, очевидно, мы потеряли надолго. Другие сборники вернулись здоровыми», — сказал специалист на пресс-конференции.

По его словам, некоторым игрокам легче было адаптироваться после матчей национальных команд. Как он отметил, Кристиану Нобоа и Вильмару Барриосу было немного сложнее восстанавливаться после игр национальных команд.

«Мы посмотрим на готовность игроков в субботу перед матчем и определим, кто и сколько готов сыграть с «Оренбургом», — сказал Семак.

Встреча «Зенит» — «Оренбург» состоится 31 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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