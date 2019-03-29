Семак: «Зениту» будет тяжело без Кузяева в матче с «Оренбургом»
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- РИА Новости
«Тяжело без Кузяева, которого, очевидно, мы потеряли надолго. Другие сборники вернулись здоровыми», — сказал специалист на пресс-конференции.
По его словам, некоторым игрокам легче было адаптироваться после матчей национальных команд. Как он отметил, Кристиану Нобоа и Вильмару Барриосу было немного сложнее восстанавливаться после игр национальных команд.
«Мы посмотрим на готовность игроков в субботу перед матчем и определим, кто и сколько готов сыграть с «Оренбургом», — сказал Семак.
Встреча «Зенит» — «Оренбург» состоится 31 апреля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
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