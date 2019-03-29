СМИ назвали зарплату Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

Стала известна зарплата главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера по новому контракту с клубом.

Как сообщает The Sun, норвежский специалист будет получать £7,5 млн в год. Таким образом, он вошёл в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Английской премьер-лиги (АПЛ).

Столько же зарабатывает наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. На первом месте с зарплатой £15 млн в год расположился главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, на втором находится Маурисио Почеттино, который возглавляет «Тоттенхэм» (£8,5 млн).

Отмечается, что предшественник Сульшера Жозе Моуринью получал £15 млн в год.

Контракт Сульшера с МЮ рассчитан на три года.

Ранее Андрей Канчельскис выразил мнение, что Сульшер заслужил возможность продолжить работу с МЮ.