СМИ назвали зарплату Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

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Стала известна зарплата главного тренера английского «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера по новому контракту с клубом.
СМИ назвали зарплату Сульшера в «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters
  • © Jon Super

Как сообщает The Sun, норвежский специалист будет получать £7,5 млн в год. Таким образом, он вошёл в тройку самых высокооплачиваемых тренеров Английской премьер-лиги (АПЛ).

Столько же зарабатывает наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. На первом месте с зарплатой £15 млн в год расположился главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, на втором находится Маурисио Почеттино, который возглавляет «Тоттенхэм» (£8,5 млн). 

Отмечается, что предшественник Сульшера Жозе Моуринью получал £15 млн в год.

Контракт Сульшера с МЮ рассчитан на три года.

Ранее Андрей Канчельскис выразил мнение, что Сульшер заслужил возможность продолжить работу с МЮ.

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