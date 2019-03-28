Канчельскис считает, что Сульшер заслужил возможность продолжить работу с МЮ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение руководства клуба утвердить Уле-Гуннара Сульшера в должности главного тренера команды.

«Раз с ним подписали контракт, значит, он это заслужил. Руководство приняло правильное решение. Смысл сейчас искать нового тренера? Мне кажется, это правильное и справедливое решение. Сульшер заслужил возможность работать дальше, если учитывать успехи в этом сезоне», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он отметил, что следующий сезона будет более тяжёлым для 46-летнего норвежца, поскольку к его работе и её результатам будет приковано ещё больше внимания, а также будет множество ожиданий побед в турнирах.

«Сульшеру надо быть к этому готовым. Но я надеюсь, что всё будет нормально и он продолжит хорошо работать», — добавил россиянин.

Сульшер стал временно исполняющим обязанности главного тренера МЮ в декабре 2018 года. На данный момент команда под его руководством провела 19 матчей, в которых одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

Ранее сообщалось, что «Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮ.