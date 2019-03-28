«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮ

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Норвежский футбольный клуб «Мольде» получит компенсацию от английского «Манчестер Юнайтед» (МЮ) за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать главным тренером «красных дьяволов» дольше ранее оговорённого срока.
«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮ
  • Reuters

По словам управляющего директора «Мольде» Ойстена Нирланда, которые передаёт VG, клуб сейчас ведёт переговоры с МЮ о размере компенсации за Сульшера, который, как прежде планировалось, должен был вернуться в норвежскую команду в мае 2019 года.

46-летний Сульшер стал временно исполняющим обязанности главного тренера МЮ в декабре 2018 года. На данный момент команда под его руководством провела 19 матчей, в которых одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. «Красные дьяволы» сумели выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, однако вылетели из Кубка Англии. В АПЛ манкунианцы по итогам 30 туров занимают пятое место.

Ранее Сульшер, подписавший трёхлетний контракт с «Манчестер Юнайтед», заявил, что рад возможности тренировать команду на протяжении долгого времени.

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