«Мольде» получит компенсацию за уход Сульшера в МЮ

Норвежский футбольный клуб «Мольде» получит компенсацию от английского «Манчестер Юнайтед» (МЮ) за то, что Уле-Гуннар Сульшер продолжит работать главным тренером «красных дьяволов» дольше ранее оговорённого срока.

По словам управляющего директора «Мольде» Ойстена Нирланда, которые передаёт VG, клуб сейчас ведёт переговоры с МЮ о размере компенсации за Сульшера, который, как прежде планировалось, должен был вернуться в норвежскую команду в мае 2019 года.

46-летний Сульшер стал временно исполняющим обязанности главного тренера МЮ в декабре 2018 года. На данный момент команда под его руководством провела 19 матчей, в которых одержала 14 побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. «Красные дьяволы» сумели выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, однако вылетели из Кубка Англии. В АПЛ манкунианцы по итогам 30 туров занимают пятое место.

Ранее Сульшер, подписавший трёхлетний контракт с «Манчестер Юнайтед», заявил, что рад возможности тренировать команду на протяжении долгого времени.