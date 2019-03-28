Сульшер: я всегда мечтал об этой работе

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписавший трёхлетний контракт с клубом, рад возможности тренировать команду на протяжении долгого времени.
Сульшер: я всегда мечтал об этой работе
  • Reuters

«Для меня было честью играть за «Манчестер Юнайтед», а затем начать здесь тренерскую карьеру. Последние несколько месяцев стали фантастическим опытом, хочу поблагодарить всех тренеров, игроков и сотрудников за проделанный труд. Это работа, о которой я мечтал всегда.  Очень рад возможности долгое время тренировать команду и надеюсь на дальнейший успех, которого заслуживают удивительные болельщики нашего клуба», — заявил Сульшер официальному сайту МЮ.

Под руководством норвежца «Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов и выиграл 10 из 13 матчей в рамках английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что Сульшер подписал контракт с МЮ на три года.

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