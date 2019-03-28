Кожевников об отменённой шайбе в матче ЦСКА — СКА: в НХЛ бы и смотреть не стали, а засчитали бы сразу
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«Работу судей пусть разбирает департамент судейства. Формулировки «визуальная помеха вратарю» не понимаю. На мой взгляд, был чистый гол. Белов не находился во вратарской, никак не мешал Сорокину, а только закрывал обзор, что не запрещено правилами. В НХЛ такой момент даже и просматривать не стали, а гол засчитали бы сразу. Естественно, отмена шайбы повлияла на итоговый результат», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».
Эпизод произошёл на 34-й минуте встречи. Бросок по воротам ЦСКА наносил Кетов, а его партнёр по команде Антон Белов в это время, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.
Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1.
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.