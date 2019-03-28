Кожевников об отменённой шайбе в матче ЦСКА — СКА: в НХЛ бы и смотреть не стали, а засчитали бы сразу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой игрок СКА Евгения Кетова в ворота ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Работу судей пусть разбирает департамент судейства. Формулировки «визуальная помеха вратарю» не понимаю. На мой взгляд, был чистый гол. Белов не находился во вратарской, никак не мешал Сорокину, а только закрывал обзор, что не запрещено правилами. В НХЛ такой момент даже и просматривать не стали, а гол засчитали бы сразу. Естественно, отмена шайбы повлияла на итоговый результат», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Эпизод произошёл на 34-й минуте встречи. Бросок по воротам ЦСКА наносил Кетов, а его партнёр по команде Антон Белов в это время, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.