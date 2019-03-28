Кожевников об отменённой шайбе в матче ЦСКА — СКА: в НХЛ бы и смотреть не стали, а засчитали бы сразу

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой игрок СКА Евгения Кетова в ворота ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Кожевников об отменённой шайбе в матче ЦСКА — СКА: в НХЛ бы и смотреть не стали, а засчитали бы сразу
  • Twitter
  • © @khl

«Работу судей пусть разбирает департамент судейства. Формулировки «визуальная помеха вратарю» не понимаю. На мой взгляд, был чистый гол. Белов не находился во вратарской, никак не мешал Сорокину, а только закрывал обзор, что не запрещено правилами. В НХЛ такой момент даже и просматривать не стали, а гол засчитали бы сразу. Естественно, отмена шайбы повлияла на итоговый результат», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

Эпизод произошёл на 34-й минуте встречи. Бросок по воротам ЦСКА наносил Кетов, а его партнёр по команде Антон Белов в это время, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.

Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 2:1.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить