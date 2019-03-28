Шайбу СКА в ворота ЦСКА отменили из-за визуальной помехи вратарю

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Судьи отменили взятие ворот ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА из-за создания игроком петербургской команды визуальной помехи голкиперу москвичей.
Шайбу СКА в ворота ЦСКА отменили из-за визуальной помехи вратарю
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Эпизод произошёл на 34-й минуте встречи. Бросок по воротам ЦСКА наносил Евгений Кетов, а его партнёр по команде Антон Белов в это время, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.

По итогам двух периодов счёт встречи 2:1 в пользу московских армейцев.

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