Шайбу СКА в ворота ЦСКА отменили из-за визуальной помехи вратарю
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Эпизод произошёл на 34-й минуте встречи. Бросок по воротам ЦСКА наносил Евгений Кетов, а его партнёр по команде Антон Белов в это время, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.
По итогам двух периодов счёт встречи 2:1 в пользу московских армейцев.
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