Воробьёв об отменённой шайбе Кетова: с такой ситуацией я не сталкивался

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой Евгения Кетова в ворота ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«С такой ситуацией, как в отменённом голе Белова, когда судьи определили визуальную помеху вратарю, не сталкивался, но смысл сейчас обсуждать? Решение принято», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

Эпизод произошёл на 34-й минуте встречи. Бросок по воротам ЦСКА наносил Кетов, а его партнёр по команде Антон Белов в это время, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.