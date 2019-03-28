Воробьёв об отменённой шайбе Кетова: с такой ситуацией я не сталкивался

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Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал эпизод с незасчитанной шайбой Евгения Кетова в ворота ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Воробьёв об отменённой шайбе Кетова: с такой ситуацией я не сталкивался
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«С такой ситуацией, как в отменённом голе Белова, когда судьи определили визуальную помеху вратарю, не сталкивался, но смысл сейчас обсуждать? Решение принято», — приводит слова Воробьёва «Чемпионат».

Эпизод произошёл на 34-й минуте встречи. Бросок по воротам ЦСКА наносил Кетов, а его партнёр по команде Антон Белов в это время, по мнению арбитров, создавал визуальную помеху голкиперу ЦСКА Илье Сорокину.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил СКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ.

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