«Финикс» проиграл «Вашингтону» в НБА, Букер набрал 50 очков

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В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз», несмотря на 50 очков лидера команды Девина Букера, уступили «Вашингтон Уизардс».
«Финикс» проиграл «Вашингтону» в НБА, Букер набрал 50 очков
  • Reuters
  • © Russ Isabella-USA TODAY Sports

Поединок в Финиксе завершился победой гостей 121:124.

В составе лидеров дабл-даблами отметились Джабари Паркер (28 очков + 15 подборов) и Томас Брайант (18 очков + 19 подборов). Также 28 очков набрал защитник Брэдли Бил.

У «Финикса» 50 очков и 10 подборов на счету Девина Букера, однако его усилий не хватило для победы хозяев.

Ранее сообщалось, что «Майами» вывел из обращения номер экс-баскетболиста Боша.

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