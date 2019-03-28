«Финикс» проиграл «Вашингтону» в НБА, Букер набрал 50 очков
- Reuters
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Поединок в Финиксе завершился победой гостей 121:124.
В составе лидеров дабл-даблами отметились Джабари Паркер (28 очков + 15 подборов) и Томас Брайант (18 очков + 19 подборов). Также 28 очков набрал защитник Брэдли Бил.
У «Финикса» 50 очков и 10 подборов на счету Девина Букера, однако его усилий не хватило для победы хозяев.
Ранее сообщалось, что «Майами» вывел из обращения номер экс-баскетболиста Боша.