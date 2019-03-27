«Майами» вывел из обращения номер экс-баскетболиста Боша

Перед матчем регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит» с «Орландо Мэджик» (99:104) состоялась специальная церемония выведения из обращения майки с игровым номером экс-баскетболиста команды хозяев Криса Боша.

Экс-игрок «Майами» Крис Бош стал четвёртым баскетболистом в истории клуба, чья майка была поднята под своды арены. Отныне первый номер в составе «Хит» будет навсегда закреплён за одним спортсменом. Ранее «Хит» вывели из обращения номера Тима Хардауэя (№10), Шакила О’Нила (№32) и Алонзо Моурнинга (№33).

Бош выступал за команду с 2010 по 2017 год и выиграл с «Майами» два титула чемпиона НБА (2012, 2013). Баскетболист завершил карьеру из-за проблем со свёртыванием крови.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА.