Президент «Зенита» анонсировал следующий выпуск онлайн-канала Z+
- РИА Новости
«Следующий выпуск, а также трансляция на платформе Z+ состоятся в рамках игры «Зенита» с «Локомотивом», которая пройдёт 7 апреля. Это матч с действующим чемпионом, к нему будет приковано повышенное внимание. Не хочу забегать вперёд, но я уверен, что следующий выпуск будет интересным и запикивать его не придётся», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.
Первый выпуск канала Z+ получился резонансным из-за использования гостями студии ненормативной лексики.
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