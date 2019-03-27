Президент «Зенита» анонсировал следующий выпуск онлайн-канала Z+

Короткая ссылка
Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что онлайн-канал Z+ будет работать во время встречи 22-го тура между «Зенитом» и «Локомотивом».
Президент «Зенита» анонсировал следующий выпуск онлайн-канала Z+
  • РИА Новости

«Следующий выпуск, а также трансляция на платформе Z+ состоятся в рамках игры «Зенита» с «Локомотивом», которая пройдёт 7 апреля. Это матч с действующим чемпионом, к нему будет приковано повышенное внимание. Не хочу забегать вперёд, но я уверен, что следующий выпуск будет интересным и запикивать его не придётся», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

Первый выпуск канала Z+ получился резонансным из-за использования гостями студии ненормативной лексики.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге представлен талисман Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить