Президент «Зенита» анонсировал следующий выпуск онлайн-канала Z+

Президент санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что онлайн-канал Z+ будет работать во время встречи 22-го тура между «Зенитом» и «Локомотивом».

«Следующий выпуск, а также трансляция на платформе Z+ состоятся в рамках игры «Зенита» с «Локомотивом», которая пройдёт 7 апреля. Это матч с действующим чемпионом, к нему будет приковано повышенное внимание. Не хочу забегать вперёд, но я уверен, что следующий выпуск будет интересным и запикивать его не придётся», — заявил Медведев в интервью РИА Новости.

Первый выпуск канала Z+ получился резонансным из-за использования гостями студии ненормативной лексики.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге представлен талисман Евро-2020.