Мишин высказался о вызове Туктамышевой на командный ЧМ по фигурному катанию

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал включение своей подопечной в состав сборной России на командный чемпионат мира в японской Фукуоке.

«Выступать на командном чемпионате мира — это не то же, что выступать на Олимпийских играх или чемпионате мира, который прошёл недавно в Японии, но всё равно почётно», — цитирует Мишина РИА Новости.

Напомним, что Туктамышева пропустила чемпионат России, а также первенства Европы и мира.

Командный ЧМ пройдёт с 11 по 14 апреля.

Победителями прошлого командного ЧМ стали японцы. Россия заняла второе место.

Ранее сообщалось, что Туктамышева и Самодурова включены в состав сборной России на командный ЧМ.