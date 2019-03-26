Мишин высказался о вызове Туктамышевой на командный ЧМ по фигурному катанию
- РИА Новости
«Выступать на командном чемпионате мира — это не то же, что выступать на Олимпийских играх или чемпионате мира, который прошёл недавно в Японии, но всё равно почётно», — цитирует Мишина РИА Новости.
Напомним, что Туктамышева пропустила чемпионат России, а также первенства Европы и мира.
Командный ЧМ пройдёт с 11 по 14 апреля.
Победителями прошлого командного ЧМ стали японцы. Россия заняла второе место.
Ранее сообщалось, что Туктамышева и Самодурова включены в состав сборной России на командный ЧМ.