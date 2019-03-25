Сёстры Аверины примут участие на этапе КМ по художественной гимнастике в Пезаро
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- РИА Новости
Как сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики, российские гимнастки Дина и Арины Аверины примут участие в первом этапе Кубка мира в Пезаро. Спортсменки будут соревноваться в индивидуальной программе, в групповых упражнениях выступит основная сборная России.
Дина Аверина является восьмикратным чемпионом мира, её сестра Арина трижды выигрывала мировое первенство.
Этап Кубка мира в Пезаро пройдёт с 5 по 7 апреля.
Ранее Дзюба подарил гимнасткам Авериным мяч с автографами игроков сборной России.