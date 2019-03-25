Сёстры Аверины примут участие на этапе КМ по художественной гимнастике в Пезаро

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Дина и Арина Аверины представят Россию в индивидуальной программе на первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который состоится в итальянском Пезаро.
Сёстры Аверины примут участие на этапе КМ по художественной гимнастике в Пезаро
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Международной федерации гимнастики, российские гимнастки Дина и Арины Аверины примут участие в первом этапе Кубка мира в Пезаро. Спортсменки будут соревноваться в индивидуальной программе, в групповых упражнениях выступит основная сборная России.

Дина Аверина является восьмикратным чемпионом мира, её сестра Арина трижды выигрывала мировое первенство.

Этап Кубка мира в Пезаро пройдёт с 5 по 7 апреля.

Ранее Дзюба подарил гимнасткам Авериным мяч с автографами игроков сборной России.

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