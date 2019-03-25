«Хьюстон» повторил свой рекорд, седьмой раз подряд пробившись в плей-офф НБА

«Хьюстон Рокетс» стал седьмой в нынешнем сезоне командой, досрочно обеспечившей себе выход в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Это стало известно после победы «Рокетс» над «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата, который завершился со счётом 113:90.

Таким образом, «Хьюстон» седьмой раз подряд вышел в плей-офф, повторив клубный рекорд по продолжительности серии выходов в решающую стадию сезона.

В нынешнем сезоне место в плей-офф обеспечили себе «Милуоки Бакс», «Торонто Рэпторс», «Филадельфия Сиксерс» и «Индиана Пэйсерс» в Восточной конференции, а также «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс» — в Западной.

Ранее сообщалось, что бросок Джереми Лэмба из центра поля одновременно с сиреной принёс «Шарлотт» победу над «Торонто» в матче НБА.