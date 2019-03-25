Бросок Лэмба с центра поля с сиреной принёс «Шарлотт» победу над «Торонто» в матче НБА

«Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 115:114 в пользу гостей.

За секунду до финальной сирены при счёте 112:114 победный для «Хорнетс» трёхочковый со своей половины площадки забросил Джереми Лэмб.

Самым результативными игроком «Шарлотт» стал Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков. В активе Лэмба 13 очков.

В составе «Торонто» 28 очков набрал Кавай Леонард. Ещё 23 очка команде принёс Паскаль Сиакам.

«Торонто» уже обеспечил себе путёвку в плей-офф, тогда как «Шарлотт» ещё продолжает борьбу за попадания в решающую часть сезона.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Кливленд» в матче НБА.