Бросок Лэмба с центра поля с сиреной принёс «Шарлотт» победу над «Торонто» в матче НБА

Короткая ссылка
«Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Бросок Лэмба с центра поля с сиреной принёс «Шарлотт» победу над «Торонто» в матче НБА
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 115:114 в пользу гостей.

За секунду до финальной сирены при счёте 112:114 победный для «Хорнетс» трёхочковый со своей половины площадки забросил Джереми Лэмб.

Самым результативными игроком «Шарлотт» стал Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков. В активе Лэмба 13 очков.

В составе «Торонто» 28 очков набрал Кавай Леонард. Ещё 23 очка команде принёс Паскаль Сиакам.

«Торонто» уже обеспечил себе путёвку в плей-офф, тогда как «Шарлотт» ещё продолжает борьбу за попадания в решающую часть сезона.

Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Кливленд» в матче НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить