Бросок Лэмба с центра поля с сиреной принёс «Шарлотт» победу над «Торонто» в матче НБА
- Reuters
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счётом 115:114 в пользу гостей.
За секунду до финальной сирены при счёте 112:114 победный для «Хорнетс» трёхочковый со своей половины площадки забросил Джереми Лэмб.
👀 Jeremy Lamb's @hornets#TissotBuzzerBeater from the baseline! #ThisIsYourTimepic.twitter.com/jteQtKADJb— NBA (@NBA) 25 марта 2019 г.
Самым результативными игроком «Шарлотт» стал Дуэйн Бэйкон, набравший 20 очков. В активе Лэмба 13 очков.
В составе «Торонто» 28 очков набрал Кавай Леонард. Ещё 23 очка команде принёс Паскаль Сиакам.
«Торонто» уже обеспечил себе путёвку в плей-офф, тогда как «Шарлотт» ещё продолжает борьбу за попадания в решающую часть сезона.
Ранее сообщалось, что «Милуоки» победил «Кливленд» в матче НБА.