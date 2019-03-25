«Милуоки» победил «Кливленд» в матче НБА, Адетокунбо набрал 26 очков

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 127:105 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Бакс» стал Яннис Адетокунбо, набравший 26 очков. Крис Миддлтон и Джордж Хилл записали в свой актив по 17 очков.

В составе «Кавальерс» 20 очков набрал Кевин Лав. Джордан Кларксон принёс команде 19 очков, а Колин Секстон — 18.

«Милуоки» уже гарантировал себе выход в плей-офф и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. «Кливленд», лишившийся шансов на выход в решающую стадию сезона — 14-й.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт» уступил «Далласу» в НБА, потерпев крупнейшее домашнее поражение за 12 лет.