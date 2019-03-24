«Голден Стэйт» уступил «Далласу» в НБА, потерпев крупнейшее домашнее поражение за 12 лет

В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке проиграл «Даллас Маверикс», а игрок гостей Лука Дончич оформил трипл-дабл.

Поединок в Оклэнде завершился со счётом 126:91 в пользу «Далласа». В составе победителей наиболее заметными были европейские игроки Лука Дончич (23 очка, 11 подборов и 10 ассистов) и Дирк Новицки (21 балл).

У «Уорриорз» самым результативным стал Кевин Дюрант, набравший 25 очков.

Это домашнее поражение стало самым крупным для «Уорриорз» за последние 12 лет. В сезоне-2006/07 «Голден Стэйт» в родных стенах проиграл «Сан-Антонио Спёрз» со счётом 89:126.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл пятый матч НБА подряд, несмотря на дабл-дабл Джеймса.