«Голден Стэйт» уступил «Далласу» в НБА, потерпев крупнейшее домашнее поражение за 12 лет

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке проиграл «Даллас Маверикс», а игрок гостей Лука Дончич оформил трипл-дабл.
«Голден Стэйт» уступил «Далласу» в НБА, потерпев крупнейшее домашнее поражение за 12 лет
  • © Reuters

Поединок в Оклэнде завершился со счётом 126:91 в пользу «Далласа». В составе победителей наиболее заметными были европейские игроки Лука Дончич (23 очка, 11 подборов и 10 ассистов) и Дирк Новицки (21 балл).

У «Уорриорз» самым результативным стал Кевин Дюрант, набравший 25 очков.

Это домашнее поражение стало самым крупным для «Уорриорз» за последние 12 лет. В сезоне-2006/07 «Голден Стэйт» в родных стенах проиграл «Сан-Антонио Спёрз» со счётом 89:126.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» проиграл пятый матч НБА подряд, несмотря на дабл-дабл Джеймса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить