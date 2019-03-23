«Лейкерс» проиграл пятый матч НБА подряд, несмотря на дабл-дабл Джеймса

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«Лос-Анджелес Лейкерс» потерпел поражение от «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» проиграл пятый матч НБА подряд, несмотря на дабл-дабл Джеймса

    Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 111:106 в пользу гостей.

    Самым результативным игроком матча стал центровой «Лейкерс» Джавэйл Макги, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 20 подборов. Его одноклубник Леброн Джеймс также оформил дабл-дабл из 25 баллов и 14 результативных передач. В составе «Нетс» 26 очков набрал Джо Харрис, дабл-даблы оформили Д'Анджело Расселл (21 очко и 13 результативных передач), Эд Дэвис (14 баллов и 15 подборов) и Джарретт Аллен (13 очков и 11 подборов).

    Для «Лос-Анджелеса» это поражение стало пятым подряд.

    Ранее 61 очко Джеймса Хардена помогло «Хьюстону» победить «Сан-Антонио» в НБА.

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