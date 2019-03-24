Бывший футболист «Милана» Ба рассказал о преображении сборной Франции

Экс-игрок «Милана» и сборной Франции Ибраим Ба считает, что на чемпионате мира в России его национальная команда ощутила дух единения, которого не хватало футболистам с момента предыдущей победы на первенстве планеты в 1998 году.

«В 1998 году я не принимал участия в чемпионате мира, но перед этим у нас была очень сплочённая команда. Мы получали удовольствие от игры бок о бок, проводили много времени вместе. В следующие 20 лет у нас было достаточно высококлассных футболистов, но только в России они вновь почувствовали это единение. Взаимное доверие — самое важное для сборной», — заявил Ба в интервью RT.

Также экс-футболист добавил, что оба чемпионских коллектива сборной Франции объединяет присутствие Дидье Дешама.

Ранее бывший футболист Ба сказал, что Погба убедил себя и остальных в том, что сможет добиться успеха.