Бывший футболист Ба о Погба: Поль убедил себя и остальных в том, что сможет добиться успеха

Экс-игрок «Милана» и сборной Франции Ибраим Ба поделился мнением относительно выступлений полузащитника «Манчестер Юнайтед» в клубе и национальной команде.

«Молодому атлету непросто в реалиях современного футбола. Сейчас многое поменялось. Мы видим игроков, которые хорошо зарабатывают, переходя из одного клуба в другой, а во время трансферов все говорят только о ценах. А в сборной ты выступаешь перед лицом всей нации. Дойдя до финала чемпионата мира, Погба убедил себя и остальных в том, что сможет добиться успеха», — сказал Ба в беседе с RT.

Также экс-футболист «Милана» обратил внимание на лидерские качества, которые Погба проявлял в составе сборной Франции.

Ранее экс-полузащитник «Милана» Ба ответил на критику сборной Франции.