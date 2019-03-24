Экс-полузащитник «Милана» Ба ответил на критику сборной Франции

Бывший футболист «Милана» Ибраим Ба прокомментировал путь сборной Франции к золотым медалям чемпионата мира по футболу — 2018 в России, заявив, что иногда ради достижения результата необходимо пожертвовать красивой игрой.

«Иногда ради результата необходимо убить игру. Ты выходишь на поле, и перед тобой стоит выбор: победить или просто получить удовольствие. Сборная Бельгии в полуфинале была более креативной, но сейчас мы говорим о Франции как о чемпионе мира. В составе «красных дьяволов» хорошие спортсмены, но когда они последний раз завоёвывали хоть какой-то титул?» — заявил Ба в интервью RT.

Также экс-футболист добавил, что не видел сборную Франции в числе фаворитов чемпионата мира на старте турнира.

Ранее экс-футболист Ба высказался о победе Франции на ЧМ и преображении Поля Погба и о Дидье Дешаме.