Тьяго Мотта признался, что хочет возглавить ПСЖ после ухода Тухеля

Бывший полузащитник французского ПСЖ Тьяго Мотта заявил, что в будущем намерен стать главным тренером парижского футбольного клуба.

«99% тренеров хотят возглавить ПСЖ, так как это большой клуб. 1% является Томас Тухель. Когда он покинет клуб, я стану одним из претендентов на его замену», — приводит слова Мотты RMC.

Итальянский футболист выступал за парижан с 2012 по 2018 год. В составе ПСЖ он пять раз стал чемпионом Франции. Он сыграл 166 матчей во всех турнирах и забил восемь мячей.

Ранее УЕФА сформулировал официальные обвинения в адрес Неймара за его слова после матча ПСЖ — МЮ.