Степанова о выступлении на ЧМ: мы с Букиным показали свой максимум

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Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в паре с Иваном Букиным, выразила мнение, что их дуэт сделал серьёзный шаг на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Степанова о выступлении на ЧМ: мы с Букиным показали свой максимум
  • Reuters

«Была необычная борьба, потому что мы никогда не поднимались на такие высокие ступеньки, так близко к лидерам мы никогда не стояли. Мы делали шажки, перешагивали, но сейчас мы сделали серьёзный шаг», — цитирует спортсменку РИА Новости.

Она также назвала потрясающим то, что их пара получила четвёртый уровень сложности за обе программы.

«Думаю, мы показали свой максимум», — сказала Степанова.

Степанова и Букин заняли четвёртое место на чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020.

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