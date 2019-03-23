Степанова о выступлении на ЧМ: мы с Букиным показали свой максимум
- Reuters
«Была необычная борьба, потому что мы никогда не поднимались на такие высокие ступеньки, так близко к лидерам мы никогда не стояли. Мы делали шажки, перешагивали, но сейчас мы сделали серьёзный шаг», — цитирует спортсменку РИА Новости.
Она также назвала потрясающим то, что их пара получила четвёртый уровень сложности за обе программы.
«Думаю, мы показали свой максимум», — сказала Степанова.
Степанова и Букин заняли четвёртое место на чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что Россия получит максимальную квоту в танцах на льду на ЧМ-2020.