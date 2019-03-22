«Голден Стейт» нанёс «Индиане» четвёртое подряд поражение в НБА
- Reuters
Встреча, проходившая на «Оракл Арене» в Оклэнде, завершилась со счётом 112:89 в пользу хозяев.
В составе победителей самым результативным стал Демаркус Казинс, оформивший дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов.
У «Индианы» больше всех набрал Тайрик Эванс, однако его усилий не хватило, чтобы команда избежала четвёртого поражения подряд.
Рекордное достижение «Голден Стейт» — 49 побед и 22 поражения в регулярном чемпионате НБА, сегодня клуб возглавляет Западную конференцию.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Мемфису» в матче НБА, несмотря на 57 очков Хардена.