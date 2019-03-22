«Голден Стейт» нанёс «Индиане» четвёртое подряд поражение в НБА

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Команда «Голден Стейт Уорриорз» закрепилась на первом месте в таблице Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) благодаря победе над клубом «Индиана Пейсерс».
«Голден Стейт» нанёс «Индиане» четвёртое подряд поражение в НБА
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Оракл Арене» в Оклэнде, завершилась со счётом 112:89 в пользу хозяев.

В составе победителей самым результативным стал Демаркус Казинс, оформивший дабл-дабл — 19 очков и 11 подборов.

У «Индианы» больше всех набрал Тайрик Эванс, однако его усилий не хватило, чтобы команда избежала четвёртого поражения подряд.

Рекордное достижение «Голден Стейт» — 49 побед и 22 поражения в регулярном чемпионате НБА, сегодня клуб возглавляет Западную конференцию.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» проиграл «Мемфису» в матче НБА, несмотря на 57 очков Хардена.

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