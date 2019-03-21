«Хьюстон» проиграл «Мемфису» в матче НБА, несмотря на 57 очков Хардена

«Хьюстон Рокетс» потерпел поражение от «Мемфис Гриззлис» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Мемфисе, завершилась со счётом 126:125 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Рокетс» Джеймс Харден, записавший в свой актив 57 очков.

В составе «Мемфиса» 35 очков набрал Майк Конли, а ещё 33 очка команде принёс Йонас Валанчюнас.

«Хьюстон» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции НБА (45:26). «Мемфис», потерявший шансы на выход в плей-офф, располагается на 13-м месте (28:42).

Ранее сообщалось, что Дирк Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА.