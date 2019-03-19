Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА
- Reuters
В домашнем матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» 40-летний Новицки набрал 8 очков, что позволило ему обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена в списке самых результативных игроков в истории лиги.
В активе Новицки теперь 31 424 очка против 31 419 у Чемберлена.
Лидером по данному показателю является Карим Абдул-Джаббар — 38 387 очков.
Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио» одержал девятую подряд победу в НБА, обыграв «Голден Стэйт».