Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА

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Форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки вышел на шестое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству набранных за карьеру очков.
Новицки вышел на шестое место по набранным очкам в истории НБА
  • Reuters

В домашнем матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» 40-летний Новицки набрал 8 очков, что позволило ему обойти легендарного центрового Уилта Чемберлена в списке самых результативных игроков в истории лиги.

В активе Новицки теперь 31 424 очка против 31 419 у Чемберлена.

Лидером по данному показателю является Карим Абдул-Джаббар — 38 387 очков.

Ранее сообщалось, что «Сан-Антонио» одержал девятую подряд победу в НБА, обыграв «Голден Стэйт».

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