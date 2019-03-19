«Сан-Антонио» одержал девятую подряд победу в НБА, обыграв «Голден Стэйт»

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«Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Сан-Антонио» одержал девятую подряд победу в НБА, обыграв «Голден Стэйт»
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счётом 111:105 в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком «Спёрс» стал Демар Дерозан, набравший 26 очков. Ещё 23 очка в активе Ламаркуса Олдриджа.

В составе «Уорриорз» 25 очков заработал Стефен Карри. 24 очка команде принёс Кевин Дюрант.

Для «Сан-Антонио» эта победа стала девятой подряд в регулярном чемпионате. Команда из Техаса занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА (42-29). «Голден Стэйт» (47-22) лидирует на Западе и уже обеспечил себе путёвку в плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Хьюстон» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА.

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