«Сан-Антонио» одержал девятую подряд победу в НБА, обыграв «Голден Стэйт»
- Reuters
Встреча, прошедшая в Сан-Антонио, завершилась со счётом 111:105 в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком «Спёрс» стал Демар Дерозан, набравший 26 очков. Ещё 23 очка в активе Ламаркуса Олдриджа.
В составе «Уорриорз» 25 очков заработал Стефен Карри. 24 очка команде принёс Кевин Дюрант.
Для «Сан-Антонио» эта победа стала девятой подряд в регулярном чемпионате. Команда из Техаса занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НБА (42-29). «Голден Стэйт» (47-22) лидирует на Западе и уже обеспечил себе путёвку в плей-офф.
Ранее сообщалось, что «Хьюстон» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА.