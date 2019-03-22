Барбашёв оформил первый хет-трик в НХЛ и помог «Сент-Луису» победить «Детройт»
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Поединок завершился со счётом 5:2.
В составе победителей хет-трик на счету Ивана Барбашёва, ещё по голу добавили Оскар Сундквист и Патрик Марун.
У «Детройта» дубль оформил Томас Ванек.
Для Ивана Барбашёва данный хет-трик стал первым в НХЛ. Всего на счету 23-летнего форварда 22 очка (10+12) в 75 матчах регулярного сезона.
Ранее НХЛ назвала даты проведения матчей сезона-2019/20, которые пройдут в Европе.