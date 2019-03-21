НХЛ назвала даты проведения матчей сезона-2019/20, которые пройдут в Европе

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила даты проведения матчей регулярного чемпионата сезона-2019/20, которые пройдут в Европе.

Как сообщает пресс-служба лиги, «Чикаго Блэкхоукс» сыграет с «Филадельфия Флайерз» 4 октября в Чехии, а «Баффало Сэйбрз» в Швеции проведут две игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 8 и 9 ноября.

Также были объявлены даты выставочных матчей. 29 сентября «Чикаго» в Германии сыграет с берлинским «Айсбареном», а «Филадельфия» 30 сентября в Швейцарии встретится с местной «Лозанной».

Ранее сообщалось, что бросок Александра Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков.