НХЛ назвала даты проведения матчей сезона-2019/20, которые пройдут в Европе

Короткая ссылка
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила даты проведения матчей регулярного чемпионата сезона-2019/20, которые пройдут в Европе.
НХЛ назвала даты проведения матчей сезона-2019/20, которые пройдут в Европе
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба лиги, «Чикаго Блэкхоукс» сыграет с «Филадельфия Флайерз» 4 октября в Чехии, а «Баффало Сэйбрз» в Швеции проведут две игры с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 8 и 9 ноября.

Также были объявлены даты выставочных матчей. 29 сентября «Чикаго» в Германии сыграет с берлинским «Айсбареном», а «Филадельфия» 30 сентября в Швейцарии встретится с местной «Лозанной».

Ранее сообщалось, что бросок Александра Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить