Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций

Российские биатлонистки благодаря четвёртому месте в Кубке наций сохранили максимальную квоту в Кубке мира.

По итогам женской спринтерской гонки на 7,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону сборная России сумела финишировать четвёртой в зачёте Кубка наций.

Эта позиция позволит сохранить россиянкам максимальную квоту участниц на индивидуальные гонки. На каждую личную гонку можно заявить шесть спортсменок.

Первое место в Кубке наций заняла Норвегия. Также максимальную квоту сохранили команды Германии, Франции и Италии.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт пожаловалась на усталость после ЧМ.