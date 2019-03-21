Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций

Короткая ссылка
Российские биатлонистки благодаря четвёртому месте в Кубке наций сохранили максимальную квоту в Кубке мира.
Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций
  • Светлана Миронова / © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

По итогам женской спринтерской гонки на 7,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону сборная России сумела финишировать четвёртой в зачёте Кубка наций.

Эта позиция позволит сохранить россиянкам максимальную квоту участниц на индивидуальные гонки. На каждую личную гонку можно заявить шесть спортсменок.

Первое место в Кубке наций заняла Норвегия. Также максимальную квоту сохранили команды Германии, Франции и Италии.

Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт пожаловалась на усталость после ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить