Женская сборная России по биатлону заняла четвёртое место в Кубке наций
- Светлана Миронова / © Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
По итогам женской спринтерской гонки на 7,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону сборная России сумела финишировать четвёртой в зачёте Кубка наций.
Эта позиция позволит сохранить россиянкам максимальную квоту участниц на индивидуальные гонки. На каждую личную гонку можно заявить шесть спортсменок.
Первое место в Кубке наций заняла Норвегия. Также максимальную квоту сохранили команды Германии, Франции и Италии.
Ранее сообщалось, что Юрлова-Перхт пожаловалась на усталость после ЧМ.