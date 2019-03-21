Юрлова-Перхт пожаловалась на усталость после ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт осталась недовольна своим выступлением в спринтерской гонке в рамках этапа Кубка мира в Норвегии, а также пожаловалась на усталость, накопившуюся после завершившегося чемпионата мира в Эстерсунде.

«В этот раз не чувствовала свежести, была усталость после чемпионата мира. На стрельбе получилось себя проявить, на трассе — нет. Ходом немного недовольна, потому что при хорошей работе лыж я не сумела показать достаточной мощности», — сказала спортсменка после окончания гонки телеканалу «Матч ТВ».

Также Юрлова-Перхт выразила надежду, что одного дня отдыха перед пасьютом ей хватит на восстановление кондиций.

Ранее сообщалось, что Кузьмина победила в женской спринтерской гонке в рамках этапа КМ по биатлону.