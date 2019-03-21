Юрлова-Перхт пожаловалась на усталость после ЧМ
- © Sven Hoppe/dpa
- globallookpress.com
«В этот раз не чувствовала свежести, была усталость после чемпионата мира. На стрельбе получилось себя проявить, на трассе — нет. Ходом немного недовольна, потому что при хорошей работе лыж я не сумела показать достаточной мощности», — сказала спортсменка после окончания гонки телеканалу «Матч ТВ».
Также Юрлова-Перхт выразила надежду, что одного дня отдыха перед пасьютом ей хватит на восстановление кондиций.
Ранее сообщалось, что Кузьмина победила в женской спринтерской гонке в рамках этапа КМ по биатлону.