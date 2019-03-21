Кузьмина победила в женской спринтерской гонке в рамках этапа КМ по биатлону
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Биатлонистка Анастасия Кузьмина преодолела 7,5 км за 19:56,2, что принесло ей победу на этапе Кубка мира.
Второй финишировала Франциска Пройс из Германии, третье место у ещё одной представительницы Словакии — Паулины Фиалковой.
Лучшей среди представительниц России стала Екатерина Юрлова-Перхт, показавшая 14-й результат.
Ранее эксперт заявил, что в следующем году Логинов сможет бороться за Кубок мира.