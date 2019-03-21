Эксперт: в следующем году Логинов сможет бороться за Кубок мира

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко считает, что Александру Логинову по силам сохранить второе место в общем зачёте Кубка мира, а в следующем сезоне россиянин сумеет навязать конкуренцию Йоханнесу Бё в борьбе за трофей.

«Думаю, Логинов удержит второе место в общем зачёте Кубка мира, он в очень хорошей форме. Давно в сборной не было такого спортсмена, он стабильно показывал хорошие результаты, всё время демонстрировал феноменальную скорость. Если без пафоса — в следующем сезоне Логинов сумеет побороться за Кубок мира», — цитирует Ярошенко «Советский спорт».

Также двукратный чемпион мира назвал Йоханнеса Бё гением, однако добавил, что с ним можно бороться.

Ранее Логинов дал оценку своему выступлению на ЧМ в Эстерсунде.