Эксперт: в следующем году Логинов сможет бороться за Кубок мира
- Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Думаю, Логинов удержит второе место в общем зачёте Кубка мира, он в очень хорошей форме. Давно в сборной не было такого спортсмена, он стабильно показывал хорошие результаты, всё время демонстрировал феноменальную скорость. Если без пафоса — в следующем сезоне Логинов сумеет побороться за Кубок мира», — цитирует Ярошенко «Советский спорт».
Также двукратный чемпион мира назвал Йоханнеса Бё гением, однако добавил, что с ним можно бороться.
Ранее Логинов дал оценку своему выступлению на ЧМ в Эстерсунде.