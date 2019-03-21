Логинов дал оценку своему выступлению на ЧМ в Эстерсунде
- Reuters
«Рад своим двум медалям, но чемпионат мира можно оценить всё-таки на четвёрку. Во всех гонках была возможность выступить намного лучше, бороться за медали. Я получил колоссальный опыт, так что, надеюсь, в дальнейшем буду допускать как можно меньше ошибок», — заявил Логинов в интервью порталу Калашников Media.
Также спортсмен добавил, что был доволен своим состоянием на чемпионате мира несмотря на то, что сезон получился длинным.
Ранее сообщалось, что Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости.