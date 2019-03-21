Логинов дал оценку своему выступлению на ЧМ в Эстерсунде

Короткая ссылка
Российский биатлонист Александр Логинов удовлетворён своими результатами на чемпионате мира в Эстерсунде, однако считает, что мог принести сборной России больше медалей.
Логинов дал оценку своему выступлению на ЧМ в Эстерсунде
  • Reuters

«Рад своим двум медалям, но чемпионат мира можно оценить всё-таки на четвёрку. Во всех гонках была возможность выступить намного лучше, бороться за медали. Я получил колоссальный опыт, так что, надеюсь, в дальнейшем буду допускать как можно меньше ошибок», — заявил Логинов в интервью порталу Калашников Media.

Также спортсмен добавил, что был доволен своим состоянием на чемпионате мира несмотря на то, что сезон получился длинным.

Ранее сообщалось, что Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить