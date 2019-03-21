Логинов дал оценку своему выступлению на ЧМ в Эстерсунде

Российский биатлонист Александр Логинов удовлетворён своими результатами на чемпионате мира в Эстерсунде, однако считает, что мог принести сборной России больше медалей.

«Рад своим двум медалям, но чемпионат мира можно оценить всё-таки на четвёрку. Во всех гонках была возможность выступить намного лучше, бороться за медали. Я получил колоссальный опыт, так что, надеюсь, в дальнейшем буду допускать как можно меньше ошибок», — заявил Логинов в интервью порталу Калашников Media.

Также спортсмен добавил, что был доволен своим состоянием на чемпионате мира несмотря на то, что сезон получился длинным.

Ранее сообщалось, что Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости.