Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.

«Считаю, что это проявление трусости. Ты должен говорить не только тогда, когда берёшь медали. Ты должен также осмелиться встречать критические вопросы», — приводит слова Бё-старшего Sports.ru со ссылкой на эфир норвежского телеканала NRK.

27-летний россиянин отбыл двухлетнюю дисквалификацию за использование рекомбинантного эритропоэтина. Он вернулся к участию в соревнованиях в конце 2016 года и с тех пор неоднократно подвергался критике из-за допинговой истории.

Ранее сообщалось, что Логинов дал комментарий норвежским СМИ относительно своего допингового прошлого.