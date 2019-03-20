Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости

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Норвежский биатлонист Тарьей Бё высказал мнение о нежелании россиянина Александра Логинова отвечать на вопросы о допинговом прошлом.
Тарьей Бё обвинил Логинова в трусости
  • ©Sven Hoppe/dpa
  • globallookpress.com

«Считаю, что это проявление трусости. Ты должен говорить не только тогда, когда берёшь медали. Ты должен также осмелиться встречать критические вопросы», — приводит слова Бё-старшего Sports.ru со ссылкой на эфир норвежского телеканала NRK.

27-летний россиянин отбыл двухлетнюю дисквалификацию за использование рекомбинантного эритропоэтина. Он вернулся к участию в соревнованиях в конце 2016 года и с тех пор неоднократно подвергался критике из-за допинговой истории.

Ранее сообщалось, что Логинов дал комментарий норвежским СМИ относительно своего допингового прошлого.

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