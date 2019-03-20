Логинов дал комментарий норвежским СМИ относительно своего допингового прошлого

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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал ситуацию с его дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.
Логинов дал комментарий норвежским СМИ относительно своего допингового прошлого
  • Reuters

«Я не могу дать полноценный ответ. Тем не менее я нормальный, здравомыслящий человек. Я делал много ошибок в жизни, но во всём, что связано со спортом, я ошибок никаких не совершаю и не собираюсь совершать», — приводит слова Логинова Sports.ru со ссылкой на эфир норвежского телеканала NRK.

27-летний россиянин отбыл двухлетнюю дисквалификацию за использование рекомбинантного эритропоэтина. Он вернулся к участию в соревнованиях в конце 2016 года.

Ранее Вольфганг Пихлер заявил, что не разделяет позицию Себастьяна Самуэльссона относительно Логинова.

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