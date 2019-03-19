Пихлер заявил, что не разделяет позицию Самуэльссона относительно Логинова

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер рассказал, что не разделяет позицию своего подопечного Себастьяна Самуэльссона, критикующего россиянина Александра Логинова за выступления в международных соревнованиях после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

«Разделяю ли позицию Самуэльссона по Логинову? У меня другая позиция по этому вопросу. Это как с тюрьмой: он отбыл своё наказание и теперь имеет полное право выступать. Но я согласен, что за употребление эритропоэтина следовало бы наказывать пожизненной дисквалификацией», — приводит слова Пихлера ТАСС.

Он отметил, что поскольку такого пункта в правилах нет, то он не видит никакой проблемы в том, что Логинов соревнуется наравне со всеми.

«Я вообще считаю, что эту тему не следует так активно обсуждать», — добавил специалист.

В январе, после победы Логинова, отбывшего двухлетнюю дисквалификацию за допинг, в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе на него обрушилась критика со стороны других биатлонистов в СМИ и соцсетях. Ситуация повторилась после завоевания серебра на чемпионате мира в Швеции.

Ранее глава IBU высказался о критике в адрес Логинова.