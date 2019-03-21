Билялетдинов о Зобнине: по объёму работы ему нет равных в стране

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Экс главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Рубин» Ринат Билялетдинов высоко оценил работоспособность полузащитника московского «Спартака» и сборной России Романа Зобнина, назвав его ведущим футболистом национальной команды.
Билялетдинов о Зобнине: по объёму работы ему нет равных в стране
  • Reuters

«Роман великолепно читает игру, является очень важным звеном в оборонительных действиях. В этом аспекте он соответствует уровню хорошего европейского клуба. Что касается атаки, то там Зобнин также старается действовать в соответствии с требованиями современного футбола: поглощает пространство, выполняет огромный объём работы. В этом ему нет равных в стране, он по праву считается ведущим игроком сборной России», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Также футбольный специалист добавил, что отсутствие Зобнина в составе сборной России равносильно потере полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне в составе бельгийцев.

Ранее Билялетдинов сравнил братьев Миранчук с доберманами.

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