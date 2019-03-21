Билялетдинов сравнил братьев Миранчук с доберманами

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказал мнение о возможном тактическом построении полузащиты сборной России на первый матч квалификации чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.

«Если мы предположим, что сборная решит насытить центральную линию и сыграть в три центральных полузащитника, то слева от Юрия Газинского может расположиться Александр Головин, а справа — Далер Кузяев» — заявил Билялетдинов.

Он также рассказал, могло бы найтись место братьям Алексею и Антону Миранчукам в подобной схеме.

«Как и хороших доберманов, хавбеков «Локомотива» необходимо выпускать в паре. При игре в два опорных полузащитника братья вполне могли бы расположиться на флангах, а впереди обосновался бы Артём Дзюба или Фёдор Смолов», — рассказал специалист.

Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Дзюба пожелал Бельгии сыграть ниже своих возможностей в матче с Россией.