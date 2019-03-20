Дзюба пожелал Бельгии сыграть ниже своих возможностей в матче с Россией

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча с Бельгией в рамках квалификации к чемпионату Европы 2020 года.

«Я переживал за Бельгию на чемпионате мира, так как знаком с Акселем Витселем. Бельгия — команда топ-уровня, но у любой такой команды есть слабые места, и мы будем играть на слабых сторонах. Но желаю им сыграть ниже своих возможностей, это было бы великолепно. Ну или чтобы мы заставили их так сыграть», — сказал игрок на пресс-конференции.

Он также отметил, что не испытывает никакого давления перед матчем. По его словам, в игре с Бельгией хочется показать свои лучшие качества.

«Тут всё зависит от командных действий, а не от индивидуальных. Бельгия — топ-команда и фаворит. Но мы её не боимся, а уважаем. Для нас важный матч. Поскорее бы он начался», — добавил Дзюба.

Встреча состоится 21 марта в Брюсселе, начало — в 22:45 мск.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о травме Ильи Кутепова в преддверии матча с Бельгией.