Дзюба пожелал Бельгии сыграть ниже своих возможностей в матче с Россией

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего матча с Бельгией в рамках квалификации к чемпионату Европы 2020 года.
Дзюба пожелал Бельгии сыграть ниже своих возможностей в матче с Россией
  • РИА Новости

«Я переживал за Бельгию на чемпионате мира, так как знаком с Акселем Витселем. Бельгия — команда топ-уровня, но у любой такой команды есть слабые места, и мы будем играть на слабых сторонах. Но желаю им сыграть ниже своих возможностей, это было бы великолепно. Ну или чтобы мы заставили их так сыграть», — сказал игрок на пресс-конференции.

Он также отметил, что не испытывает никакого давления перед матчем. По его словам, в игре с Бельгией хочется показать свои лучшие качества.

«Тут всё зависит от командных действий, а не от индивидуальных. Бельгия — топ-команда и фаворит. Но мы её не боимся, а уважаем. Для нас важный матч. Поскорее бы он начался», — добавил Дзюба.

Встреча состоится 21 марта в Брюсселе, начало — в 22:45 мск.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о травме Ильи Кутепова в преддверии матча с Бельгией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить