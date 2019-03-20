Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с Бельгией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, как повлияла на подготовку травма Ильи Кутепова перед матчем с Бельгией в рамках отборочного цикла к Евро-2020.
Черчесов высказался о травме Кутепова в преддверии матча с Бельгией
  • РИА Новости

«Придумал ли решение проблемы центра обороны, учитывая травму Кутепова? Не уверен, что слово «придумывать» правильное. Связки определённые мы попробовали, на матче с Бельгией вы увидите, как они работают», — сказал специалист на пресс-конференции. 

Он также высказался о травмированных игроках в составе бельгийской команды.

«У нас те же проблемы бывают. Мы знаем, как они играют, поэтому выбывшие игроки у Бельгии — это не плюс и не минус. Знаем, что Бельгия представляет собой системно. Берём информацию и пользуемся ей», — добавил Черчесов.

Встреча состоится 21 марта в Брюсселе, начало — в 22:45 мск.

Ранее Черчесов заявил, что доволен состоянием сборной России по футболу перед матчем с Бельгией.

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