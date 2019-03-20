Черчесов заявил, что доволен состоянием сборной России по футболу перед матчем с Бельгией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил состояние команды перед выездным матчем с Бельгией в рамках отборочного раунда к Евро-2020.
Черчесов заявил, что доволен состоянием сборной России по футболу перед матчем с Бельгией
  • РИА Новости

«Состоянием команды я доволен. Вчера провели определённую работу, которая даёт возможность и дальше восстановиться», — сказал специалист на пресс-конференции.

Он также выразил надежду, что его подопечные выйдут свежими на матч, и добавил, что будет сделано всё возможное для положительного результата.

«Что касается вратаря, то с ним мы определились, и завтра все всё увидят», — заключил Черчесов.

Встреча состоится 21 марта в Брюсселе, начало — в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что Лукаку не поможет сборной Бельгии в матче квалификации Евро-2020 с Россией.

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